VIIMANE PEATÜKK ⟩ Kim Kardashian ostis abikaasa kodust välja

Tuleb välja, et hiljaaegu abielu lahutama hakanud Hollywoodi staarpaar ei oska sõbralikult maid jagada. Seda asjaolu illustreerib ilmekalt Kimi otsus paari 2014. aastal kahasse ostetud kodu täielikult endale krabada. Los Angelese kinnisvara kirjetest nähtub, et Kim maksis kodu eest 20 miljonit dollarit (17,2 miljonit eurot) ning sisustuse ja mööblitükkide eest veel omakorda 3 miljonit dollarit (2,58 miljonit eurot).

Abielupaaril kulus koduostu järel kuus aastat, et see Kanye äranägemise järgi ümber teha, vahendab New York Post. Jah, sa lugesid õigesti! Kanye oli see, kes soovis minimalistliku hõnguga kodu, mille puhtad, ent üksluised jooned talle iseäranis meeltmööda on.