Vaata, kui palju kulutab keskmine eestlane päevas vett!

Keskmiselt kulub Eesti elanikel olmeks 88 liitrit vett ööpäevas. Seda on pea kaks korda vähem kui keskmisel Euroopa Liidu tarbijal. Kui me kasutaks kogu vee ära näiteks dušši võttes, veedaks keskmine eestlane duši all ligi 64 tundi aastas, keskmine eurooplane aga 103 tundi.

Olmeveena loetakse vett, mida kasutatakse joogiks, toidutegemiseks ning teisteks olmevajadusteks. Sellel, miks keskmine eestlane on kaks korda säästlikum veetarbija kui keskmine eurooplane, on üsna lihtne põhjus. Keskkonnaagentuuri andmehalduse osakonna peaspetsialisti ja aruande ühe koostaja Triin Trautmanni sõnul on olmevee tarbimine Lõuna-Euroopas suurem, kuna sealne kultuur ja kliima on lihtsalt meie omast nii erinev.