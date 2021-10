Puhastusvahenditel olevad instruktsioonid on mõnikord niivõrd pisikeses kirjas, et koduomanikud ei vaevu neisse süvenemagi. See pole aga sugugi mõistlik teguviis, kuna juhendist sõltub väga palju see, millises seisus sinu kodu ja rahakott pärast koristamist on.