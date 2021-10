PILTUUDIS ⟩ Minevikus elav kutt: 90ndatel valitses tasakaal, mida täna enam ei kohta

90ndad tõid endaga vabaduse – see oli aeg, mil kõik vana sai uue hingamise, avaldades suurt mõju ühiskondade kultuuriloole ning edasisele arengule. 1990ndate fanaatik Jack Walter (23) on aga kümnendist sedavõrd vaimustuses, et otsustas endale ajastupõhise kodu luua.