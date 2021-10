7 lihtsat ja efektset nippi, kuidas kodu pimedal ajal valgustusega hubasemaks muuta

Igasse ruumi mitu valgustit

Kõige sagedasem Eesti kodude valguslahenduse viga on, et lakke riputatakse üks lamp ja eeldatakse, et sellest piisab. Meie pimedas vööndis on interjööri valgustusel täita oluline roll, mis tähendab, et väiksemas ruumis võiks olla vähemalt kaks, kolm valgustit ning suuremas ruumis rohkem kui kolm valgusallikat.

Üks pilgupüüdja

Valgustusega ei saa reeglina üle pingutada, selle allikaid võiks olla kodus pigem rohkem kui vähem, küll aga ei tohi need olla kõik eraldiseisvalt silmatorkavad. Reegel on, et valgustus peaks jääma kas täiesti märkamatuks või võib olla ruumi kohta üks efektvalgusti, mis on ühtlasi ruumisisustuselement.

Igal valgustil oma roll

Kõik kodused valgustid võiksid täita mõnd kindlat funktsiooni, ühtegi ei tasu osta lihtsalt lakke rippuma või nurka seisma. Valgusti võib soovitud piirkonda või eset valgustada, toetada töötegemist või toiduvalmistamist, luua emotsiooni või olla sisekujunduse osaks. Kui igal valgustil on täita oma roll, on lihtsam säästa ka energiakuludelt.

Pigem soe kui külm valgus

Kodukeskkonnas võiks eelistada sooja valgust külmale. Valguse soojust mõõdetakse kelvinites: mida väiksem on number, seda soojem on valgus. Eluruumi sobib valgus, mille soojus jääb vahemikku 2700-3000 kelvinit.

Valgusvoog ei tohi väsitada

Mõne valgusti puhul on tugev valgusvoog oluline, näiteks köögi töötasapinna kohal või kodukontori töönurgas. Enamikes kohtades kodus on aga tähtis, et valgusvoog mõjuks rahustavalt, mitte ergutavalt. Valgusvoogu mõõdetakse luumenites, mida arvestatakse ruutmeetri kohta. Magamistoas piisab mahedamast valgusest, seal võib olla valgustugevus ruutmeetri kohta 150 luumenit, elutoas võiks see olla 200 luumeni kandis, samas kui köögis võiks olla valgustugevus ruutmeetri kohta vähemalt 200-250 luumenit. Igal juhul on oluline teada, et mida tugevam on valgustugevus, seda kiiremini hakkab see silmi väsitama.

Hubasus sünnib valguse ja varju mängu käigus

Üle- ega alavalgustatud ruum ei ole hubane, ühel puhul on valgust liiga palju ja teisel liiga vähe. Hubasuse tagab see, kui mõni ruumi osa on välja valgustatud ja teised on varjus. Sellist tulemust on võimalik saavutada erinevate kohtvalgustitega, aga ka peidetud süvistatud valgustitega.

Ohutus ennekõike