nädala kodu ⟩ Ilu loomise otsinguid kroonib jagamisrõõm

«Oma koolitustel naerame ikka, et floristi kutsehaiguseks on maanteel sõites märgata kahel pool teepeenral kasvavat liigirikkust, ja siis tulevad kohe silme ette kompositsioonide ideed. Floristidel on alati autos (ka käekotis) nuga või oksakäärid, mõnel agaramal ka labidas, et erilisi isendeid kaasa haarata. Korjaja peab vaid hoolas olema, et ei läheks eraaeda või tootmismaale teiste vara lõikama,» räägib Uibo.