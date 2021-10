ARHITEKTUURIPÄRL ⟩ Tantsiv maja markeerib Tšehhi üleminekut kommunismilt demokraatiale

Tantsiv maja , tšehhi keeles Tančící dům, on Praha üks silmapaistvamaid ehitisi. Hoone on ehitatud Horvaatia-Tšehhi arhitekti Vlado Milunici ja Kanada - Ameerika arhitekti Frank O. Gehry poolt aastatel 1992–1996 uusbarokkstiilis. Fred ja Ginger hüüdnime kandva maja ajalugu algab 1945. aastal, mil sama koha peal asuv ehitist Teise maailmasõja pommitamise käigus hävis.

Tantsival majal on kokku üheksa korrust, millest kaks asuvad allpool maapinda. Esimesel korrusel paiknevad kauplused, hotell ning kohvik. Teisel kuni seitsmendal korrusel asuvad bürood, restoran ning galerii. Hoone tipus on vaateplatvorm, millelt avaneb vaade Moldova jõele. Hoonet toetavad 99 betoonpaneeli, millest igaüks on erineva kuju ja mõõtmetega. Hoone peal on suur metallist keerdkonstruktsioon hüüdnimega Medusa. Tantsivat hoonet on kujutatud ka Tšehhi keskpanga emiteeritud 2000 Tšehhi krooni kuldmündil.