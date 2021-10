UURING ⟩ Sa ei kujuta ette, kui paljudesse Eestimaa kodudesse on viimase 10 aasta jooksul sisse murtud!

Septembris viisid Turu-uuringute AS ja G4S läbi koduturvalisust puudutava uuringu, millest selgus, et viimase 10 aasta jooksul on sisse murtud ligi 77 000 eestlase koju või suvekoju, mis on umbes sama suurusjärk nagu Haabersti ja Kristiine elanike arv.