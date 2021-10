EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Tartu kesklinna kool on üks vähestest juugendlikest koolimajadest Eestis

Tartu koolid on hoones töötanud läbi aegade. Praegu asub siin Tartu Kesklinna Kool. 1965. aastal tehti koolimajale arhitekt Udo Tiirmaa projekti järgi juurdeehitus. 2007. valmis järjekordne väga moodne võimlaplokiga lisahoone, mille autorid on arhitektid Maarja Kask, Karli Luik ja Ralf Lõoke arhitektuuribüroost Salto.

See üks vähestest juugendlikest koolimajadest Eestis on ehitismälestisena riikliku kaitse all.