Laeaukudest veeuputuseni: hooletud remondimehed tegid Tallinna kortermaja elanike elu põrguks

Tingituna praegusest olukorrast kinnisvaraturul on häid töömehi tihti äärmiselt keeruline leida ning ka projekte proovitakse lõpetada võimalikult kiiresti. Nii võibki juhtuda, et kiirustamisest, hooletusest või kogenematusest tekitatakse reaalset kahju naabritele ning häiritakse terve maja elanikke.

«Antud juhul oli ehitajate eesmärgiks korteri põrandakate kruvide ja tüüblitega fikseerida, et põrand enam ei kriuksuks. Ehitajad arvasid, et puurivad betoonpaneelide õõnsustesse, kuid tegelikult jõudsid oma puuriga alumise korteri elutuppa, mille lagi nägi välja nagu oleks keegi sinna kuulipildujast tulistanud,» ütles kahjukannataja korterit kindlustanud PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk.

Küll aga selgus hiljem korteriühistu juhatusega suheldes, et antud korteri remonditööd on ühistule ja naabritele põhjustanud märksa rohkem peavalu.

«Tundub, et töid tehakse kas kiirustades või pole tegijad eriti vilunud, sest tööde käigus on ehitajad tekitatud kahel korral uputusi, millest esimese puhul jõudis vesi koguni esimesele korrusele. Lisaks on juhtunud kolm elektrilühist, mille tagajärjel on kõik 20 korterit olnud tunde ilma elektrita,» nendib Habakukk. Lisaks kaebavad naabrid ka selle üle, et trepikoda on pidevalt räpane ning ehitajad ei korista enda järelt.