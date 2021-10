Arvatakse, et kvaliteetne soojusisolatsioon tagab tõhusama soojuspidavuse ning madalamad küttekulud. Ükskõik kui hästi või halvasti inimese kodu soojustatud ka poleks, teatud hulk soojust läheb nii või naa kaotsi.

Sestap ongi asjatundjate sõnul mõttekas kütet sees hoida vaid vajaduse korral. The Sun kirjutab, et eri ehituskonstruktsioonid nõuavad nimelt erinevaid soojustusmaterjale, et täita ehitisele esitatavaid soojapidavusnõudeid. Vanemates majades ei pruugi aga hoone küttesüsteem kompenseerida hoone soojuskadusid, ükskõik kui pikk päevane kütteperiood ka poleks.