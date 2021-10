TEE MÄRKMEID ⟩ Keskkonnaministeeriumi nõuandeid elektroonikajäätmete vähendamiseks

Vanades seadmetes leidub palju sellist väärtuslikku materjali, mida saab uuesti kasutada tootes. Samuti on neis lisaks palju ohtlikke aineid, mis ei tohiks kindlasti prügimäele jõuda. FOTO: Pexels / CC0 Licence

Maailmas tekib igal aastal e-jäätmeid enam kui 50 miljonit tonni. Arvatakse, et 2030. aastaks kerkib see suisa 74 miljoni tonnini. Suure osa sellest moodustab tarbeelektroonika – arvutid, ekraanid, nutitelefonid, tahvelarvutid, juhtmed ja televiisorid. Kasutult seisev elektroonika on mõttekas korduskasutusse suunata.