Eesti idufirma nutikad ülekäigurajad teevad Euroopas ilma

Bercman Technologies tegevjuht Mart Suurkask kinnitas, et eestlaste välja töötatud liiklusohutuslahendus tekitab Euroopas laialdast huvi.

«Oleme juba alustanud nutikate ülekäiguradade eksporti Horvaatiasse ning saanud tellimusi ka Kreekast, Leedust ning Šveitsist. Lisaks on Bercmanil leitud tugev partner Inglismaalt, kust loodame samuti head koostööd,» ütles Suurkask, kelle sõnul võib Bercman Technologies rahul olla – ka kõikides teistes maades on parteriteks antud riikide juhtivad telekommunikatsiooni- ja infrastruktuuriettevõtted, mis annab koostööle kindla garantii.

Samal ajal on ettevõttel käimas läbirääkimised veel mitme teise välisturu kohaliku partneriga. Nutikas ülekäigurada saab hakkama nii sademete, pakase kui ka vastupidi väga kõrgel temperatuuril töötamisega, mis teeb meie lahenduse atraktiivseks kogu Euroopa jaoks.

Tulevik on kohal

Eestisse on Bercman varem paigaldanud kolm nutikat ülekäigurada. Suurkase sõnul lisandub praeguse kava kohasett selle aasta jooksul veel üheksa uue põlvkonna nutikat ülekäigurada, mida on varasema mudeliga võrreldes oluliselt edasi arendatud. See puudutab nii riistvara võimekuse tõstmist kui tarkvara täiustamist.