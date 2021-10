KORSTNAPÜHKIJA SELGITAB ⟩ Ahjud ja korstnad vajavad kontrolli, aga kui sageli?

Tuleohutuse seadus näeb ette, et kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab kord aastas puhastama kutseline korstnapühkija. Eramajades on lubatud korstnat pühkida ka ise, ent vähemalt kord viie aasta jooksul tuleb kaasata litsentseeritud spetsialist. Korstnapühkija kannab andmed küttesüsteemide portaali ning väljastab tehtud tööle elektroonilise akti, mis annab majaomanikule kindluse küttesüsteemi tehnilise korrasoleku kohta.

«Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui dokumentatsioonis ette nähtud. Enamasti on dokumentatsioon puudulik – sel juhul tuleb töö ette võtta vähemalt kord aastas.Puhastamissagedusega on võimalik välistada tahmapõlengu ohu,» selgitas Viljar Ruusmaa.

Seejuures on hea teada, et mõndagi saab kodu kaitseks ära teha ka täiesti omal käel. Olgu toodud paar lihtsat, aga olulist võimalust:

Ühtlasi tuletab Mürk meelde, et suitsuandur on kohustuslik juba praegu ja vingugaasiandur muutub alates 1. jaanuarist 2022 kohustuslikuks kodudes, kus on ahi, puuküttepliit või kamin. Korstnaga ühendatud gaasiseadmega kodudes on vingugaasiandur samuti kohustuslik juba nüüd.