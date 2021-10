SÕNA EKSPERDIL ⟩ Kuidas kodust vara tormide eest kaitsta

Kõik lahtised esemed nagu batuudid, aiamööbel ja laste mänguasjad kuuluvad hooaja lõppedes talvekorterisse. Aiast, rõdult ja terrassidelt kipuvad need tugeva tuulega lendu tõusma ja lõhkuma aknaid, hullemal juhul võivad need ka autol või kõrvalhoonel maanduda. Koroonaaja rõdusisustustrend ehk rippuvad korvtoolid ja kiiged tuleks samuti suve lõppedes turvaliselt panipaika viia või tugevalt kinni siduda. Vastasel juhul võib tagajärjeks olla purunenud rõduuks- või aken.

Tundub igati loogiline sulgeda aknad, uksed ja väravad, kuid kahjuks on teada juhtumeid, kus tuul on rebinud lohakalt kinnitatud aia lahti ning lõhkunud läheduses parkinud auto. Õhutusasendisse jäetud ja tormiga purunenud uksed ja aknad on tihti mureks just maakodudes.