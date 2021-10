Viimased jõupingutused aias! Oktoobris istuta, külva, soojusta

Tulbid ja krookused tasub panna oktoobris mulda, aga seda võib teha veel ka novembri alguses. Peaasi, et sibulad saavad piisavalt sügavale, sest juurduda need enne talve enam ei jõua. Kui ilm soosib, võib näha õiteilu juba märtsikuus.

Oktoobrikuus võib külvata erinevaid köögivilju ja maitserohelist, näiteks porgandit, sibulat, küüslauku, redist, kaalikat, aga ka tilli, lehtsalatit ja peterselli. Külvamise eelduseks on väikesed plusskraadid nii päeval kui öösel või mõõdukad miinuskraadid öösel. Kui ilm kisub talviseks, ei tasu külvamise riski võtta, sest taimed ei hakka maapinnas idanema. Külvata tuleb kuivi ja terveid seemneid ning hoolitseda selle eest, et muld on toitainerikas, kasta võiks sügiskülvi järel pigem tagasihoidlikult. Katta pole köögivilju talveks tarvis. Sügisel tehtud külv on küll natuke riskantne, aga tavaliselt saavad taimed kohe esimeste kevadiste kiirtega idanema hakata, arenevad tugevaks ja terveks ning annavad varasemat saaki kui kevadel külvatud viljad.