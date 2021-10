Inimõiguste rikkumine! Kaadrid briti ühiselamust kohutavad netirahvast

Ühikaelu on midagi, mis käib tudengiaastate juurde. Elu soodsates, teinekord vägagi kesiste võimalustega kambrites, on mõne jaoks lausa möödapääsmatu variant. Briti tudengitekamp otsustas sellest johtuvalt jagada kaadreid endi ühiselamust, mille eest noored iganädalaselt 153 eurot välja käivad.

Pealtnäha täitsa korralik elamispaik on tulvil veidratest ja lõpetamata lahendustest. Näiteks on noormeeste ühiselamus viimistlemata seinade ja mööblita kambrid. Samuti on siin mitmed piiluaugud ja ühe noormehe aknalt leiab suisa mahajäetud linnupesa, kirjutab Daily Star.