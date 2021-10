Oma silm on kuningas! Heida pilk Dubai maailmanäituse Eesti paviljonile!

Paviljoni esimene korrus on avatud kõigile külastajatele. See on sinise valgusega täidetud universum, mille keskpunktiks on 400-st pallist koosnev installatsioon. Pallid peegelduvad peegelseintel, tekitades lõpmatuse tunde, mis sümboliseerib Eesti üha rohkemaid digiteenuseid.

Põrandal on külastaja jaoks tee, mida mööda saab liikuda ja Eestit seintel asuvatel ekraanidel avastada. Raja lõpus jõuab külastaja Taste of Estonia kohvikusse, mille lihtne põhjamaine interjöör on osa näitusest ja kus meie kohalikke maitseid pakub Carmen Catering. Kohvikul on oma suitsuahi, milles kohapeal kala suitsutatakse, ent selle süda on ETS NORD-i loodud hiigelsuur köögiventilatsioonisüsteem ehk maakeeli kubu, tänu millele keset EXPO-t suitsuahju üldse kasutada on võimalik. Kohviku läheduses oleva seina on kuldseks savikrohvinud Uku – Pure Earth.