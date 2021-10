Nõmmele kerkivad uued ägedad kortermajad

Metsatuka on suurepärane valik inimesele, kes hindab mugavat elukeskkonda looduse lähedal ja logistiliselt head asukohta nii Tallinna kesklinna suhtes kui ka pealinnast välja sõitmiseks. Uute kortermajade puhul on eraldi tähelepanu pööratud lapsevankriga liikujate ja liikumisraskustega elanike mugavusele – trepikodade sissepääsud on rajatud maapinnaga tasa ning igas trepikojas on lift.