HUUMORINURK ⟩ Rohkem linke ei tahtnud panna? Eesti väikelinna maja uksel rippuv silt naerutab netirahvast

Redditi foorumis alguse saanud mõttevahetuses on luubi alla Kohila maja uks ja selle kasutajad. Uksele paigaldatud silt kutsub rahvast linki kasutama. Netirahvast huvitab aga kumba linki kasutama kutsutakse. Lisaks ei mõisteta, milleks üldse kahte ust tarvis on.

«Kumb link,» küsivad mitmed. «Mulle näeb välja et pigem ei osata uksi teha,» arvab üks.

«Ülemine on paanikalink. Avab ukse ka siis kui uks on lukus,» väidab teine. «Ülemine link on ainult Erki Noole jaoks,» naljatleb kolmas.