PILDID ⟩ Kakumäel müüakse Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eesti kaasaegset arhitektuuri tutvustanud maja

Kakumäe rannarajoonis asuvat monoliitbetoonist maja eksponeeriti 2010. aasta Veneetsia arhitektuuribiennaalil. Rahvusvahelist tuntust ja tähelepanu pälvinud kodu on täna müügis 520 000 euroga.

Vaivundamendile rajatud maja projekteeris Rein Murula. Pilkupüüdvas kodus, üldpinnaga 135,7 ruutmeetrit, on avatud planeeringuga köök-elutuba, vannitoad ja magamistoad. Elutoas on omakorda pääse rõdule.

Maja ees on ligi 40-ruutmeetrine terrass ja õueala, mis on piiritletud elupuuhekiga. Aeda on istutatud õunapuu ja mitmeid ilupõõsaid. Maja akendest avanevad kordumatud vaated Tiskre oja luhale ja merele.