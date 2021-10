ANALÜÜTIK ⟩ Metsik hinnakasv lükkab inimeste koduostu plaanid edasi

«Tavatarbija jaoks tähendab tänane olukord paraku seda, et käimas on laiapõhjaline hindade kasv ning see jätkub veel ka lähikvartalitel. Lisaks energiahindadele indikeerivad üsna tugevat hindade kasvu ka juba toiduained ning sellele järgnevad järk-järgult ka muud kaubagrupid,» kirjutas Eliste Arco Vara kinnisvaraturu lühiülevaates.

«Võib eeldada, et inimeste reaalsissetulekute kasv on lähikuudel suhteliselt napp ning Eesti mediaanpalka või alla selle teenivate kodanike jaoks on olukord, kus toidukorv ning energiahinnad on üha kallimad, suhteliselt trööstitu,» tõdeb analüütik.