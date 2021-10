PILT SELGEKS ⟩ Mida teha, kui lahkud pikemaks ajaks maakodust?

Kaamera küll jäädvustab kuriteo, kuid ei takista vargust

Loomulikult on kaamera üks võimalus, kuidas jälgida enda kodus või aias toimuvat. Tänapäeva kaamerad on mitmekülgsed: reageerivad liikumisele ning näitavad pimedas öist pilti. Kaamerat on lihtne paigaldada ja seadistada. Videopilti näeb nii arvutist, nutitelefonist kui tahvlist ning seadmed töötavad vaikselt, sest neil ei ole lärmakat ventilaatorit.

«Vaatamata kaamerate suurepärasele funktsionaalsusele nad siiski kurjategijad takistama ei tõtta. Seetõttu tuleb kodu täielikuks kaitseks mõelda ka teistele lahendustele,» ütles G4Si Standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.

Peida väärtuslik kraam ära

Esimene soovitus: ole ise hoolikas ja pane hinnalised asjad ning tööriistad silme eest ära. See, mis on sinu jaoks suvaline tünn, võib varga jaoks tähendada väärtuslikku vanametalli, mis kokkuostu viia. See äratab tähelepanu ja annab alust edasi otsida. Kui jätad kättesaadavale ka kõikvõimalikud tööriistad, siis teed varga elu küllaltki lihtsaks.

«On näiteid, kus euroalustega on teise korruse lahtisest aknast sisse ronitud või hoovist leitud kangiga uks lahti muugitud,» rääkis Pärjala.

Paigalda valvesüsteem

Kõiki asju varaste silma alt paraku ära peita ei saa. Suvilates võidakse käia korduvalt ning vargusi pannakse toime mitme päeva jooksul.

«On ette tulnud, et inimese maakodus on lammutatud ja ära viidud ahi. See on pikk protsess ja isegi kõige lihtsama valvesüsteemi korral, poleks see võimalik,» nentis Pärjala. Siinkohal tulebki täiendava meetmena mängu valvesüsteem – kui maja on sellega kaetud, siis ei ole vargal aega päevi või nädalaid asju ära vedada.

Valveseadmed aitavad ka elektrikatkestuse korral

Suvilates võib tulla ette ka voolukatkestusi, kuid valvesüsteemi toimimist see ei mõjuta.