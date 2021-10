Küttekoldest alguse saanud suitsukahjustus võib tähendada kogu sisustuse välja vahetamist

«Oluline on siin aru saada ka sellest, et alati ei ole küttekoldega seotud kahjujuhtumite puhul kurja tekitajaks mitte tuli ise, vaid hoopis suits, mille tõttu tuleb siseruumides teha ulatuslik remont ja on vaja välja vahetada suur osa mööblist ja vahel ka riietest. Näiteks hiljuti oli meil juhtum, kus tulekahju põhjustas tahmapõleng korstnas – tuli suudeti kustutada, kuid peale korstna said suitsukahjustusi ka eluruumid ja kahjusummaks kujunes 4000 eurot,» selgitab ERGO kahjukäsitluse valdkonna juht Caterina Lepvalts ja lisab, et koduomanike endi vastutuses on teha kõik selleks, et küttesüsteemid oleksid korras.