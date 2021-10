HEA TEADA ⟩ Kuidas tarbijana soojuse hinda mõjutada?

Adveni kliendihalduse valdkonna juht Kadri Koppel selgitas, et soojuse jaotumine võrdselt ruumide vahel viitab küttesüsteemi efektiivsele tööle.

«Kui hoone küttesüsteem on tasakaalustamata või valesti reguleeritud, võib juhtuda, et mõned elanikud külmetavad, samas kui teised avavad aknad, et toatemperatuuri alandada. See mõjutab kaudselt ülejäänud majaelanike ning kogu võrgupiirkonna tarbijate küttekulusid,» selgitas Koppel.

Kaugkütte efektiivsus

Katlamajas köetakse keemiliselt töödeldud vesi ehk soojuskandja välisõhu temperatuurist sõltuvalt kuumaks (tavapäraselt vahemikus 65–95 kraadi) ning suunatakse kaugküttevõrku, kus see liigub torustiku kaudu tarbijate soojussõlmedesse. Katlamajast väljuva vee ja hoonest tagastuva vee temperatuuride vahe peaks olema võimalikult suur (keskmiselt 20 kraadi), sest nii kasutatakse toodetud soojusenergia maksimaalselt ära. Kui katlamajja jõuab tagasi liiga kuum vesi, tuleb välja selgitada selle põhjused ning kontrollida tarbijate soojussõlmi. Soojuse müügilepingu juures on üks lisadest ka küttegraafik, kus on välja toodud, millised temperatuuride vahed konkreetses tarbimiskohas peaks olema.

Tagastuva soojuskandja kõrge temperatuur põhjustab nii suuremat soojuskadu kaugküttevõrgus kui ka kütuse- ja elektrikulu katlamajas. Lisaks kaasneb sellega võrgus ringleva soojuskandja kulu ning vooluhulga suurenemine. See omakorda võib põhjustada häireid katlamajast kaugemal asuvate tarbimiskohtade soojusvarustuses, kus ebapiisav rõhkude vahe ei taga varustuskindlust. Suurema vooluhulga korral on häirete vältimiseks vaja kulutada võrguvee ringluse tagamiseks rohkem elektrienergiat.

Liiga kuum tagastusvesi mõjutab ka katlamaja enda efektiivsust.

»Katlamaja töö on kõige ökonoomsem stabiilse ja ühtlase koormuse korral. Näiteks, kui katel soojendab pidevalt ühtlaselt jahtunud temperatuuriga vett. Olukorras, kus tagastuva vee temperatuur kõigub või on kõrge, võib katel vahepeal seiskuda ja kulutada uuesti käivitumisega kokkuvõttes rohkem energiat,» selgitas Koppel. Seega tagastuva soojuskandja kõrgem temperatuur põhjustab soojuse tootmises ja jaotamises suuremaid kulusid ning see omakorda mõjutab tarbijate soojuse hinda.

Koppel rõhutab, et hoonesisese soojuse reguleerimine peaks jääma soojussõlme automaatika hoolde, küll aga tuleb hoolitseda selle eest, et süsteem töötaks tõrgeteta.

«Sügisel ja kevadel on tüüpiline, et päeval paistab päike ja ilm on soe, samas öösel võib olla paar kraadi külma. Kütte reguleerimine peab toimuma vastavalt välisõhu temperatuurile, eelpool toodud näite põhjal on siis vee temperatuur päeval madalam ja hilisõhtul kõrgem. Käsitsi reguleerimine toob sageli kaasa olukorra, kus päeval radiaator kütab ning toas on palav ja öösiti jällegi liiga jahe,» selgitas Koppel erinevate reguleerimise kitsaskohti. Kõigis korterites ühtlase temperatuuri tagamiseks on küttesüsteemi ning automaatika seadistamisel oluline arvestada muuhulgas ka hoone paiknemist ilmakaarte suhtes.

Regulaarne hooldus on A ja O

Küttesüsteemi efektiivsuse tagamiseks tuleb soojussõlme hooldada soovituslikult kaks korda aastas. Vaid nii saab olla kindel, et sõlm töötab tõhusalt ja tagab küttesüsteemi ökonoomse töö.