Meiegi toidulaual populaarne maitsetaim võib ennetada dementsust

Vanemaid inimesi tabava Alzheimeri tõve tekkepõhjused pole teadus- ega meditsiinimaailmal tänini teada. Küll aga on usinad teadurid selgitanud välja hulga nüansse ja tegureid, mis aitavad haigust eemal hoida.

Lõuna-Florida ülikooli teadurid tegid hiljaaegu kindlaks, et fenooli sisaldavad maitsetaimed ja ürdid aitavad vähendada Alzheimeri tõvega seostatavate amüloidide hulka. Need ained blokeerivad ajurakkude vahelise suhtluse, mis põhjustabki mälukaotust ja teisi Alzheimeri tõvega kaasnevaid terviseprobleeme, kirjutab New York Post.