PILDID ⟩ Uskumatult kallis kinnisvara, mida Eestis praegu müüakse

Laitse graniitvilla. FOTO: KV.EE

Tallinnast ligemale 26 kilomeetri kaugusel asuv ning viit kinnistut ( kogupindala ca 3,2 hektarit) hõlmav kompleks on ainulaadne koht eriliste sündmuste tähistamiseks. Ajaloolise maakivihoone allkorrusel on kaks suurt saali koosviibimisteks. Ülemisel korrusel on sviidid eri kunstnike teostega. Graniitvilla ümber laiub skulptuuriaed, mis on täis peremehe, Tauno Kangro loomingut.

Triigi mõis. FOTO: KV.EE

Triigi mõisa on esmakordselt mainitud 1319. aastal, mis teeb sellest ühe vanima mõisa Harjumaal. Peamaja ja selle kõrvalhooned on hoolikalt restaureeritud aastatel 2010–2012. Triigi-Kõue mõis pälvis 2016. aastal parima sisekujundusega butiikhotelli auhinna, olles esimene ja ühtlasi ainus Eesti hotell, mis sellise au osaliseks on saanud. Hetkel on hotellis kokku 20 tuba ja võimalik on juurde ehitada .Mõisa peahoones asuvad 11 ainulaadse sisekujundusega külalistetuba.

Maja Viimsi poolsaarel. FOTO: KV.EE

Suurepärase asukohaga krunt külgneb nii idast kui läänest merega. Poolsaare tipus asub maastiku- ja linnukaitseala. 2003. aastal valminud kodu akendest avanevad imelised vaated Tallinna lahele, Kräsuli ja Aegna saartele, samuti kaunitele päikesetõusudele ja- loojangutele. Kinnistul asuv maaküttega viietoaline elamu asub turvalisel väravatega piiratud alal, kõrval on kaks naabrikrunti.

Merevaatega Viimsi pärl. FOTO: KV.EE

Viimsis asuv merevaatega avar ja valgusküllane, erilahendustega nelja magamistoa, kolme vannitoa ja luksusliku spaaga maja on projekteerinud arhitekt Urmas Lõoke. Maja on jaotatud erinevatele tasapindadele: poolkorrused loovad perele võimaluse jaotada maja nõnda, et pere väiksematel on oma majaosa.

Pika ajalooga Kadrioru pärl. FOTO: KV.EE