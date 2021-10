PILDID ⟩ Saare idüll! Vaikses Pamma külas on müüa tükk maapealset paradiisi

Rehielamu ja saunamaja on põhjalikult renoveeritud, osaliselt rekonstrueeritud ja kaasajastatud aastatel 2010–2011 ja 2019–2021. Renoveerimisel on suures osas kasutatud algupäraseid materjale. Kaasajastatud on ka kinnistusisene elektri-, veevarustuse ja heitvete ärajuhtimise võrk, lisaks salvkaevule on rajatud puurkaev.