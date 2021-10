FOTOD ⟩ Tartu gaasiplahvatuses suuri kahjustusi saanud korteritel on ees uued tuletõkkeuksed

Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk ütles, et tänaseks on taastamistööd jõudnud nii kaugele, et mõnes korteris on käsil siseviimistlustööd ja mitmes korteris käivad korteriomanikega arutelud siseviimistluse detailide osas. Järgmiseks nädalaks on planeeritud fassaadipuhastustööd, mille käigus eemaldatakse tahmakahjustused ja antakse majale värskem ilme.