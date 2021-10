Taimede kastmine on suur kunst, mille käppa saamine võib võtta aastaid. Kui aga pidada silmas taimede turgutamist veega, siis selle puhul saab kõik alguse heast ajastusest.

Tuleb välja, et kõige parem aeg taimede kastmiseks on hommik – niimoodi aurustub vähem vett ning taime kasv edeneb paremini. Ööseks niiskeks jäävatel taimedel on suurem tõenäosus hallituse või muude haiguste poolt kahjustada saada.