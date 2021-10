SÕNA JURISTIL ⟩ 5 kasulikku soovitust, kuidas võlaorjust vältida

Kuna paljude inimeste igakuine madal sissetulek ei võimalda elada inimväärset elu, on nad Roosilehe sõnul mingil hetkel sunnitud laenu võtma elementaarsete vajaduste rahuldamiseks, näiteks ei suudeta tasuda eluaseme kulusid, elektri eest jäädakse võlgu ja kui elekter ähvardatakse välja lülitada, tuleb kiiresti leida vahendeid võlgnevuse tasumiseks.

«Siis aga tuleb lisaks eluaseme ja muude oluliste kulude kõrvalt hakata tasuma ka võetud laenukohustust ning kuna raha kõigele ei jagu ja tekivad taas võlgnevused, võetakse järgmisest kohast laen eelneva laenu tasumiseks. Ja nii see pall veerema läheb, kuni üks hetk avastatakse, et igakuiseid laenuosamakseid tuleb tasuda rohkem, kui seda igakuine sissetulek võimaldab tasuda. Tekib pankroti olukorrale viitav maksejõuetus, kuid seda ei saa lubada need, kelle eluase läheks pankrotivara hulka,» sõnab Roosileht.