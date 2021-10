ARHITEKTUURIPÄRL ⟩ Lootose templi kroonlehtede all ebavõrdsust ei eksisteeri

India üks omapärasemaid ehitisi on Delhi's asuv Baha'i Lootose tempel, mis oma 27 kroonlehega näeb välja nagu lootoseõis. Pühakoda on kõigi usundite ja ühe jumala tempel, mis on avatud kõikide religioonide tunnistajatele. Lootoslillekujulise eksterjööriga templis ei tehta vahet sool, usul ega päritolul. Lootose templi kuplite all on kõik võrdsed.

Hingeline rahu

Lootose templi arhitekt on Fariborz Sahba. Projekt valmis 1976. aastal ja ehitust alustati 1978. aastal. Ekspressionismi stiilis tempel on ehitatud 27 hiiglaslikust iseseisvast betoonist kroonlehest, mis on kaetud valge marmoriga. Lähtudes õielehtede erinevatest kumerustest, valmistati iga marmordetail nii asukohta kui suunda arvestades ja paigaldati kohapeal. Pühakoja sisemine ja välimine kest on kaetud Kreekast kaevandatud marmoriga. 10 000-ruutmeetrine marmoritükk lihviti seejärel Itaalia meistrite poolt vajalikku suurusesse ja vormi, seisab templi kodulehel.

Lootose templi kõrgeim kroonleht ulatub üle 34 meetri. FOTO: Shutterstock

27 kroonlehte on paigutatud kolmestesse rühmadesse ja nii on tempel üheksakülgne, seega on hoonel 9 sissepääsu, mis viivad 70-meetrise läbimõõduga templi sisemusse. Tempel mahutab on 2500 inimest, istekohti on 1300 inimesele. Templit ümbritseb 9 basseini, mis tekitavad mulje, et lootoslillekujuline hoone ujub vees.

Tempel on ümbritsed aedadega ja asub 10-hektarilisel maalapil. Hoones ei ole ühtegi jälge kujutavast kunstist, samuti ei ole selles altareid ning kehtib muusikainstrumentide mängimise keeld. Lootose tempel on pälvinud mitmeid arhitektuuriauhindu ja leidnud kajastust paljudes ajakirjades-ajalehtedes. Nüüdisaja arhitektuuriime on üks külastatuimaid templeid maailmas.

Lootose tempel on esimene tempel Delhis, mis kasutab päikeseenergiat. FOTO: Shutterstock

Ühe ja sama jumala saadikud maa peal

Baha'i usk on religioon, mille rajas Baha'u'llah (1817–1892) 19. sajandil Iraanis. Bahá’í usk õpetab, et maailma peamiste religioonide rajajad, sh Krišna, Buddha, Zarathustra, Aabraham, Mooses, Jeesus ja Muhamed, on ühe ja sama jumala saadetud jumalikud õpetajad, et harida inimkonda. Baha'i usk rõhutab kogu ühiskonna vaimset ühtsust. Tegu on iseseisev monoteistlik religiooniga, mille kogudustesse kuulub üle viie miljoni inimese kogu maailmas. Nad on pärit enam kui 2000 rassilisest ja etnilisest rühmast ning elavad 235 riigis ja territooriumil.