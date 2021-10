Kas te teete nalja? Naeruväärne korteripakkumine on netirahva hinge täis ajanud

Twitteris vallandunud arutelus on luubi all Tallinna üürikorteri pakkumine. Kramplikult sisustatud ja naeruväärselt väikesele pinnale mahutatud korteri eest küsitakse 270 eurot kuus. Netirahvas ei saa mitte vaiki olla!

Täbar olukord kinnisvaraturul ei pruugi aga veel nii pea lõppeda. Elukogemusega inimesed teavad, et tulevik ei pruugi tänasest parem olla.

«Paremaks ei lähe küll maailmas midagi. Pigem tulevikus järgmine põlvkond vaatab neid pilte, et küll oli luksuslik ja see kõik ilma toakaaslaseta veel,» on üks kodanik veendunud.