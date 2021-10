VAATA PILTE ⟩ Tartu vanalinna pika ajalooga majas on müüa oma kandi 10 eksklusiivseimat pärli

«Sellistes majades ostetakse ilusate tubade asemel ajalugu - kui Napoleon Moskvas käis, oli neis tubades suureks kasvanud juba kaks põlvkonda, Kuid see seab ka standardi, sellisesse majja sobib ainult tipptasemel renoveerimine ja premium-taseme korterid», selgitas LVM Kinnisvara Tartu kontori juhataja Philip Saksing.

Korterid tulid müüki OCCO sisearhitektide loodud sisustusega: iga korteri jaoks on rätsepatööna loodud kohtkindel sisustus, köögi- ja esikusisustus, valgustuslahendus ja isegi aknakatted. Korterites on toa kaupa reguleeritav küte, täispuitaknad, laiad ühelipilised laudpõrandad ja 3,6 meetri kõrgused laed. Korterite juurde käivad parkimiskohad kinnises hoovis ja võlvlaega panipaigad soklikorrusel.

Kui hinna ja rangete muinsuskaitsenõuete tõttu piirdutakse ajaloolistes majades sageli pinnapealse remondiga, siis Kiensi maja on sisuliselt lahti võetud ja uuesti kokku pandud. «Maja on saanud kõik uued tehnosüsteemid ja ühendatud isegi keskküttevõrku, kõik mis vajas taastamist on taastatud ja kõik väärtuslik säilitatud,» rõhutas Saksing.