EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Tartu õpetajate seminari hoone arhitektuuris kohtab nii funktsionalismi, esindustraditsionalismi kui ka art deco ilminguid

Seminari hoone ise ei ole väga vana, see ehitati 1938. aastal, algselt kommertsgümnaasiumi ja kaubanduskooli tarbeks. Teisest maailmasõjast saati on siin aga koolitatud pedagooge. Arusaam, et üldhariduskoolis tunde andval õpetajal, sealhulgas algklasside õpetajal peaks olema akadeemiline kõrgharidus, juurdus laiemalt alles 20. sajandi lõpul, kuni selle ajani said paljud õpetajad ja ka lasteaiakasvatajad kutse- või rakenduskõrghariduse just õpetajate seminaridest (nimetatud ka pedagoogilisteks koolideks).