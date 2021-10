STATISTIKAAMET ⟩ On aeg oma rahvastikuregistri andmed üle vaadata

Rahvaloenduseks kasutatakse kokku ligi 30 andmekogu andmeid, kõige olulisemad neist on rahvastikuregister ning ehitisregister. Rahvastikuregistri andmeid saab igaüks ise muuta ja täiendada ning see koondab info inimese rahvuse, elukoha, keeleoskuse, hariduse ja perekonna kohta.

Selliste teenuste arendamiseks ja toetuste määramiseks on peamiselt inimeste elukoha info. Seejuures tuleb silmas pidada, et rahvastikuregistris on võimalik esitada mitu elukoha aadressi. Kui alalisi elukohti on mitu, tuleb valida neist üks peamiseks elukohaks ning ülejäänud aadressid on võimalik esitada lisa-aadressidena.