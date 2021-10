Oktoober on keelatud ja ohtlikest esemetest loobumise kuu

Maailmasõdadest on nii Eesti maapõue kui ka kodudesse ja taludesse jäänud hulganisti relvi, laskemoona ning lõhkematerjali, mis võivad ühel või teisel viisil varem või hiljem inimeste kätte sattuda. On oluline teada, et nende hoiustamine ja käitlemine on ebaseaduslik, kuid vabatahtlikule loovutamisele karistust ei järgne. Koju jäänud ohtlikke esemeid saab kartmata karistust loovutada mitte ainult oktoobrikuus toimuva kampaania vältel, vaid ka muul ajal.

Kui enamasti jõuavad ebaseaduslikud relvad või info nende käitlemisest politseinikeni tähelepanelike naabrite abil või siis mõne raske õnnetusjuhtumi või süüteo tagajärjel, siis nüüd tuletame taas meelde, et kõigil on võimalus nende valduses olevad ohtlikud ja ebaseaduslikud esemed politseile üle anda enne, kui midagi traagilist juhtub. Seejuures, ka lahkunud vanaisa jahirelva hoidmine mälestusesemena on ilma loata keelatud.

«Kõige sagedamini leitakse lõhkematerjali sügiseti ning kevaditi käies metsas seenel ja marjul, harides põldu või renoveerides vanu maju ja korrastades nende ümbrust. Võib tunduda, et vana ja roostes lõhkekeha on kaotanud oma jõu ning on ohutu, kuid tegelikkus on vastupidine – ka selle liigutamine võib kaasa tuua traagilised tagajärjed,» hoiatab Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmann.

Mitte mingil juhul ei tohi lõhkeainet, detonaatoreid, lõhkekehi, relvi ja laskemoona ise päästekomandosse või politseijaoskonda viia. Ohtlikust leiust tuleb koheselt teavitada häirekeskust helistades numbril 112. Häirekeskus edastab info politseile või demineerijatele, kes tulevad kohale ning ohtlikud ja keelatud esemed ära viivad.