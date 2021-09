KUUM KOHT ⟩ Noblessneris algab uue kortermaja ehitus

Allveelaeva 4 hoone arhitektuuri on loonud arhitektuuribüroo PLUSS, kes on ka Noblessneri välialade ja sadamalinnaku esimeste kaasaegsete elu- ja ärihoonete autor. Allveelaeva maja jätkab samasuguse nauditava ja inimsõbraliku käekirjaga. Hoone sisearhitektuuri on kujundanud EEOO Studio, kliendid saavad valida kuue siseviimistluspaketi vahel.