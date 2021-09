Eluasemehinnad kasvavad palkadest kiiremini

Sarnaselt on ka paljudes teistes arenenud riikides, seehulgas Suurbritannias, Iirimaal ja Hollandis, olnud kinnisvarahindade kasvuprotsent linnakeskustes kahekohaline. «Ka Baltimaades on eluasemehindade kasv hoogne ning meie prognooside kohaselt ületab kinnisvarahindade kasv siin piirkonnas palgakasvu ka järgnevatel aastatel. Vahe hakkab siiski mõnevõrra vähenema, sest kinnisvara pakkumine kosub, toetades kõrge võrdlusbaasi taustal mõõdukamat hinnakasvu,» lisas ta.

Palmi sõnul viitab ka ajalooline kogemus sellele, et kiirele kahekohalisele hinnakasvule järgneb pakkumise kasv ja see omakorda tähendab naasmist mõõdukamale kinnisvarahindade pikaajalisele kasvutrendile. Siiski tõi ta välja, et lõppkokkuvõttes on määravaks teguriks ostujõud. «Kui uus kinnisvara muutub liiga kalliks, siis väheneb ka nõudlus keskmisest kallimate kinnisvaraobjektide segmendis. Seetõttu on ootuspärane, et huvi kasvab järelturu korterite, väiksema pinnaga uue kinnisvara ning keskustega piirnevate uusarenduste järele,» selgitas ta.