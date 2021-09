1,38 miljonit eurot maksev keskkonnasõbralik maja paikneb justkui künka sees ning seda on võrreldud ka «Sõrmuste isanda» kääbikute küla majadega.

Kolme magamistoaga elamul on suured aknad ning seda ümbritseb rahu ja rohelus, just nagu tuntud lastesaates. Elanik saab nautida mõnusal verandal privaatsust, sest sissepääs on piiratud väravaga.