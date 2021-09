LOGISTILINE TORM ⟩ Tänavu tuleb jõuludeks varakult valmistuda

Pandeemiast tulenevate karantiini- ja tegevuspiirangute tõttu on meretransport regulaarselt takerdunud. Merekonteinerites olevad kaubad ei jõua turgudele ja konteinerid ise tagasi lähtesadamatesse.

«Tõrkeid võimendavad ka üksikjuhtumid, millel on globaalsetele tarneahelatele kolossaalne mõju. Näiteks Evergiveni õnnetus, taifuunid Aasias ning Hiina Covidi null-poliitika, mille tulemusena suleti ajutiselt Yantiani ja Ningbo sadamad ning Shanghai lennujaam,» ütles Vrager ning lisas, et üle maailma on reidil praeguse seisuga ligikaudu 300 laeva kokku 2,4 miljoni konteineriga.