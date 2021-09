KANTAR EMOR ⟩ Sisustuskaupade ja mööbli ostmine veebist on kasvanud

Viimase kuuga on vaadeldud 13 kaubagrupi seas enim kasvanud sisustuskaupade ja mööbli e-ostjaskond, selgub Kantar Emori värskest e-kaubanduse trendiuuringust.

Lisaks sisustusele ja mööblile on e-ostjaskonda kasvatanud keskmisest enam ka remondikaubad. «Kevadisele tippajale jäävad need e-ostjate osakaalud küll alla, aga tõus viimase kuuga on siiski märgatav. Võib arvata, et selle kasvu taga võib olla ka septembris välja makstud pensioniraha, millest osa liikus jaekaubandusse,» kommenteeris Kantar Emori ostukäitumise uuringuekspert Kersten Jõgi.

Ka üldine e-ostmine näitab augustiga võrreldes väikest kasvutendentsi – 52 protsendilt 54 protsendile. Võrreldes 2020. aasta septembriga on e-ostjaid 4 protsendi võrra enam (2020. a septembris oli e-ostjate osakaal 50 protsenti).

Eelmise aasta septembriga võrreldes on e-ostjaskond kasvanud kõigis kaardistatud kaubagruppides. Suurima hüppe on teinud remondikaubad, väikseim on kasv olnud aiakaupades. E-ostjate osakaalu 50 protsendi piiri ületab aga sarnaselt eelmise kuuga vaid üks kaubagrupp – elektroonikaseadmed ja nende lisatarvikud.