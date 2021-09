Tippkokk Gordon Ramsay on jõudnud oma seiklustega üle kogu maailma. Mees on valmistanud eineid nii prominentsetele Hollywoodi tähtedele kui ka briti kuningakoja liikmetele. Ent, kes on see veetlev daam, kellele Ramsay väidetavalt oma elu parima eine valmistas?