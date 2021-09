REAALSUSKONTROLL ⟩ Vaata mikroskoobist, milline on sülg enne ja pärast hambapesu

Näiteks on ta teinud video toorest ja küpsetatud lihast, tolmuimejasse kogutud mustusest ning erinevatest piimadest. Ühes hiljutises Tiktokis võrdleb ta aga hambapesu-eelset ja -järgset sülge, mis on hea motivaator seda olulist sammu mitte vahele jätta.

«Näitan teile erinevust minu süljes enne ja pärast hammaste pesemist. Näete praegu pilti enne pesemist. Enamus siin on naharakud ja näete ka nukleoni. Aga lähemalt vaadates näeme hulgaliselt ringi ujuvaid baktereid. See on üsna normaalne, aga ikkagi üpris rõve,» seletab Justice Dodson näidates suurendatud pilti. «Selline on sülg aga pärast pesemist,» ütleb Dodson, kui ette tuleb oluliselt meeldivam vaatepilt.