Uuring selgitas välja peamise põhjuse, miks eestlased kodu ostavad

Ühe peamise põhjusena oma kodu ostmiseks tõid Balti riikide elanikud välja ka asjaolu, et oma kodu ostmine tasub end pikas perspektiivis rohkem ära kui kodu üürimine.

«Umbes pooled Balti riikide elanikest ostavad kinnisvara vanuses 25–34, kuid uuringust selgub, et eestlased on pisut varem valmis oma kodu ostma, samas kui lätlased lükkavad selle otsuse edasi. Seda võib selgitada erineva sissetulekutasemega igas riigis, sest keskmine netopalk on Eestis kõrgeim, Lätis aga madalaim,» lausus Luminori jaepanganduse juht Tanel Rebane.