Uudistooted Tartu sisustusmessil: nutiklaas ja soojustusvärv

Eeloleval nädalavahetusel toimub Tartu Näituste messikeskuses mess Ehitus ja Sisustus, mille keskmes on mugava keskkonna loomine. Messil esitletakse innovaatilisi tooteid nagu nutiklaas ja nanotehnoloogiline soojustusmaterjal.

Messi projektijuhi Anders Urbeli sõnul on traditsiooniliselt näitusel esindatud temaatikad nagu hoonete üldehitus, viimistlemine, kütmine, ventilatsioon, valgustamine ja sisustamine. Ühtekokku võtab messist osa üle 60 ettevõtte. «Messi eesmärk on anda häid ideid unistuste kodu loomiseks ning tuua laiema publikuni uusi lahendusi,» märkis ta.

Üks tänavusi põnevamaid messiuudiseid on nutiklaas, mis pakub innovaatilist alternatiivi kardinatele ja ruloodele. «Klaaspinnale paigaldatud nutika aknakile läbipaistvust saab kontrollida kõigest ühe klikiga oma telefonist või puldi abil. Nutikile püüab kinni ka häirivad päikesekiired, aga jätab toa samas valgeks,» kirjeldas Urbel ning märkis, et nutikile on seda pakkuva ettevõtte sõnul osutunud populaarseks nii eramajades kui kontorites.

Urbeli sõnul pakub publikule kindlasti huvi ka uudne nanotehnoloogiline isolatsioonimaterjal ehk soojustusvärv. «Pinnale kantud millimeetrine kiht soojustusvärvi asendab 3,5 sentimeetrit tavapärast soojustusmaterjali,» selgitas ta ning lisas, et materjalil on laiad kasutusvõimalused, sest see sobib ka ehitiste kaitsmiseks keskkonnamõjude eest, korrosiooni ennetamiseks ning hüdroisolatsioonina. «Tootja ise nimetab toodet NASA tehnoloogiaks igapäevases kasutuses,» märkis Urbel.

Koroonapandeemia on mõjutanud eluasemete planeeringut, sest möödunud kevadel sundis see inimesed koduseinte vahele töötama. «Messil on esindatud mööbel, sisustuselemendid, mürasummutusmaterjalid ja muu mugava kodu sisustamiseks. Esialgu paistis, et kodukontoris ollakse lühiajaliselt, kuid tänaseks on paljudes ettevõtetes ja organisatsioonides töökorraldus muutunud paindlikumaks ja kodukontorist saanud uus normaalsus. Sestap suunatakse ka rohkem tähelepanu kodu sisustamisele,» rääkis korraldaja.

Tänavu on messil Ehitus ja Sisustus laialt esindatud saunatemaatika. Korraldaja sõnul esitletakse messil nii saunamaju, basseine kui lahendusi sauna mikrokliima parandamiseks. «Uudisena on messil kohal klaasist saunad. Publikule tutvustatakse nii läbipaistva klaasiga varianti kui ka peegelklaasist sauna,» märkis Urbel ning lisas, et uudistada saab ka klaasist koerakuuti.

Messi raames toimub ka mahukas seminariprogramm. Tänavu on kõige mahukam koolitus suunatud ehitusvaldkonnas töötavatele inimestele ning kätkeb temaatiliselt fassaadide ja katuste ehitust. Seminari korraldab ET Infokeskuse AS koostöös Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga. «Erialainimestele suunatud seminaridest osa võtjad saavad tunnistused Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe arvestuspunktidega, aga programmist leiab hulgaliselt ka koduomanikele suunatud seminare, kuhu võib registreeruda kohapeal,» täpsustas korraldaja. Koolituste ajakavad on nähtavad messi veebilehel www.ehitusmessid.ee.