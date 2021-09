Sisekujundaja: õige padi ja tekk aitavad paremini magada

«Õigesti valitud tekk aitab hoida kehatemperatuuri õigel tasemel. Hea tekk on valmistatud hingavast materjalist, mis ei pane higistama ja hoiab kehatemperatuuri ühtlasena kogu öö vältel. Ideaalne tekk tundub ka kaalu, suuruse ja vormi poolest kasutajale «täpselt õige». Aastaaegade vaheldumisel on soovitatav ka tekke vahetada, sest teki soojusastet arvesse võttes tagab tekk suurima potentsiaalse kasutusmugavuse. Täpselt nagu riiete puhul: me ei kanna suvel sooje riided ega talvel sandaale,» ütleb Tammekivi.

Tekid on saadaval erinevate soojusastmete ja täitematerjalidega, seega saab igaüks valida endale sobivaima. Ükskõik, kas eelistate magades sooja või jahedat, suletekki või teisi materjale nagu näiteks hõlpsasti hooldatav lüotsell, leiate mugavaks magamiseks vajaliku. Eliise sõnul ei sõltu tekkide soojustase mitte ainult täidisest, vaid ka täidise kogusest. Mida rohkem täidist tekis grammides on, seda soojem on tekk.

Külmemaks hooajaks soojem tekk

Sügisele ja talvele omaselt langeb sel ajal ka temperatuur. See võib teie und mõjutada, kuna magades hakkab külm. «Valige jahedamaks ajaks soojem või igaks aastaajaks mõeldud tekk, kui teate, et teil kipub talvel külm olema. Igaks aastaajaks mõeldud tekid pakuvad ideaalset soojust aastaringselt, kuna need sisaldavad ühte kergemat tekki ja ühte soojemat tekki, mida saab vajadusel kokku ühendada või lahti võtta,» soovitab sisekujundaja.

Lisaks tekkide soojustasemele saate valida ka erinevate materjalide vahel, millel on erinevad eelised ja omadused. Mõnedel tekkidel on puuvilla, polüestri ja/või polüpropüleeni segudest valmistatud pehme kiudtäidis. Need kiud on kerged ja säilitavad oma mahu ning isoleerimisvõime. Need lasevad teie kehal ka hingata ja hoida ühtlast temperatuuri kogu öö jooksul.

Samas on udusulgede ja sulgedega täidetud tekid tuntud oma isoleerimisvõime poolest. Sulgedega täidetud tekk hoiab teid soojas ning on samas kerge, kohev ja pehme. «Mida rohkem udusulgi, seda pehmem, soojem ja kergem tekk on. Samuti tõmbavad suled niiskust eemale ja takistavad seeläbi higistamist,» lisas Tammekivi.

Allergikutele on hea valik siiditäidisega tekid, kuna siid võitleb hästi tolmulestade ja mustuse vastu. Siiditäidis reguleerib temperatuuri, hoiab teid külmaga soojas ning vastupidi. Samuti hingab ja tsirkuleerib õhku nii, et niiskus aurustub, luues teile hea unekeskkonna.

Villased tekid on vastupidavad ja lasevad õhul liikuda, transpordivad niiskuse kehast eemale ja loovad ühtlase temperatuuriga mugava unekliima. «Vill hoiab teid mõnusalt soojas ning reguleerib temperatuuri selliselt, et saate kogu ööks ühtlase magamistemperatuuri,» selgitab Tammekivi.

Vali padi vastavalt magamisasendile