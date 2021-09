Vaata, kuidas elab rokilegend Mick Jagger

Kodu asub privaatses ja valvatud kogukonnas nimega Lakewood Ranch ning on enam kui 530 ruutmeetri suurune. Luksusliku sissepääsu kohal on dramaatiline kassettlagi ning maast laeni akendest elutoas avaneb vaade järvele. Kodus leidub ka hommikusöögituba ja professionaalne köök. Majal on ka mitmeid välitubasid, muuhulgas suur terrass, kuhu pääseb otse magamistoast. Aias paikneb väliköök, kamin, bassein ja spaa ning katusega söömisala.