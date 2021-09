PILDID ⟩ Silm puhkab! Tallinna külje all on müüa piltilus perekodu

Ühekorruselises elumajas on köök, elutuba, neli magamistuba, majapidamisruum, duširuum, saun ja WC. Kahes magamistoas on mugavad walk-in garderoobid.

Palkmaja siseviimistlus on helgetes heledates toonides ning tänu suurtele akendele on pesapaik ka erakordselt valgusküllane. Elutoast on pääseb lõuna- ja õhtupäikesele avatud terrassile.