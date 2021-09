VAATA VISIOONIPILTE ⟩ Patarei merekindlus taotleb ehitusluba

«Patarei merekindluse renoveerimine on nii ehitustehniliselt kui ka korralduslikult väga keeruline ettevõtmine, kuna muinsuskaitse all olevate hoonete mahukale renoveerimisele lisaks tuleb vanu hoonemahte austavalt paigutada kompleksi ka käesoleva sajandi arhitektuurne kihistus. Meie soov on taastada merekindluse algne õhustik ja planeering,»ütles US Real Estate OÜ ehitusdirektor Tarmo Pohlak.